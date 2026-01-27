Di Maria: “Nico Paz ha un potenziale enorme di crescita. Avrà il suo momento per arrivare in un grande club”

27/01/2026

Il calciatore ex Juventus ora in forza al Rosario Central, Angel Di Maria, ha concesso un’intervista a AS. Queste le sue parole:

“Il ritorno al Rosario? Provo gioia per il percorso che ho fatto, per ciò che è stata la mia carriera e il mio viaggio nel mondo. Non avrei mai immaginato ciò che mi è successo. Il mio sogno non andava oltre il giocare nella prima squadra del Rosario Central. Quello che è venuto dopo è stato grazie al sacrificio e allo sfruttare le opportunità. Ogni volta che passava un treno ci sono salito e mi ha portato in diversi luoghi del mondo che sono stati spettacolari. Se mi ha sorpreso l’esonero di Xabi Alonso al Real? Sì. Mbappé ha già detto che non è stato un fallimento, perché ha perso solo la finale della Supercoppa contro il Barcellona e non è andata così male. Il problema è che la pressione che impone il Madrid non è facile da gestire. In un club così grande c’è poca pazienza e si vogliono risultati rapidi, ma è un grande allenatore. Qualche giocatore giovane che mi affascina? A parte Mastantuono, mi colpisce Nico Paz, che ha un potenziale enorme di crescita. Lo seguo sempre e il suo livello è molto alto. Sta facendo cose straordinarie e dà segnali che continuerà a migliorare e a regalare molte gioie all’Argentina. Se è un giocatore da Real Madrid? Sì, assolutamente. Il problema è che al Madrid ci sono tanti giocatori forti e portarlo lì per tenerlo fermo, in panchina, non sarebbe una buona cosa. Stare al Como gli sta facendo molto bene: ha fiducia, sta andando persino meglio della scorsa stagione e questo mi rende molto felice per lui. Avrà il suo momento per arrivare in un grande club”.

