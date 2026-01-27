Di Maria: “Nico Paz è da Real, ma portarlo a Madrid e tenerlo in panchina non è una buona idea”

27/01/2026 | 16:45:56

Intervistato da AS, Angel Di Maria ha parlato di diversi giocatori, da Mbappé a Nico Paz: “Kylian è tra i migliori giocatori al mondo da anni. I titoli di squadra influenzano certamente i riconoscimenti individuali, ma dimostra ogni giorno di essere tra i più grandi, e oggi è il migliore. Quando ha trovato il suo stile di gioco, ha rivoluzionato il calcio. Oltre a Mastantuono, Nico Paz ha attirato la mia attenzione. Ha un enorme potenziale di crescita. Lo seguo regolarmente e il suo livello è altissimo. Sta giocando in modo spettacolare e mostra segnali di miglioramento continuo, portando tanta gioia all’Argentina. Nico Paz è da Real Madri? Sì, sicuramente. Il problema è che il Real Madrid ha molti buoni giocatori, e portarlo qui solo per lasciarlo in panchina non è una buona idea. Stare al Como gli sta facendo molto bene; è sicuro di sé, è anche migliorato rispetto alla scorsa stagione e sono molto contento per lui. Avrà la possibilità di giocare per un grande club”

