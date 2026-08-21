Di Maria medita il ritiro: “Il mio desiderio era continuare a giocare a calcio. Ora vedrò cosa fare”

21/08/2026 | 09:48:44

Angel Di Maria è apparso devastato dopo la brutta sconfitta del suo Rosario Central in casa del Corinthians, che è valsa l’eliminazione dalla Copa Libertadores. Ai microfoni di Fox Sports, il campione del mondo 2022 ha dichiarato: “Momento difficile, momento difficile perché il mio sogno era diverso, il mio desiderio era diverso, poter continuare, ma è calcio. Ora sarà il momento di pensare e vedere cosa voglio continuare a fare. Abbiamo avuto occasioni per segnare, non era la partita che volevamo giocare. Ci è costato molto e non siamo riusciti a finire quelli che avevamo iniziato. Nella gara d’andata avremmo potuto fare la differenza, ma questo è il calcio. Loro, con uno in meno, sono riusciti a batterci… A volte non ti tocca e oggi è stato così”.

Foto: Instagram Di Maria