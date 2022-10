Di Maria: “Lotteremo per vincere il Mondiale. Francia favorita, ma noi possiamo e dobbiamo far bene”

Angel Di Maria, attaccante della Juventus e della Nazionale argentina, ha parlato al canale ufficiale della Conmebol (dove ha anche rilasciato le dichiarazioni sul Rosario Central) dove ha parlato in vista del Mondiale in Qatar: “Lotteremo per vincere il Mondiale. Siamo in un buon momento, arriviamo dalla vittoria della Copa America e dalla Finalissima contro l’Italia, abbiamo un gruppo forte e consolidato con le giuste armi per combattere ogni partita. Ecco perché questo deve essere il nostro obiettivo, come quello di tutti gli argentini, un obiettivo che abbiamo ogni volta. Quando si parla di favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo, la Francia emerge subito tra le principali candidate essendo l’ultima Nazionale ad aver vinto. Anche Germania e Spagna sembrano andare bene ma stanno portando avanti un processo di ringiovanimento della rosa e non si sa mai cosa può accadere in una competizione competitiva come il Mondiale”.