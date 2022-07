Di Maria, le prime parole da bianconero: “Tutto bene, viaggio rapido”.Il video

Angel Di Maria è appena sceso con la moglie, Jorgelina Cardoso, dall’aereo privato che lo ha portato a Torino. Ad accoglierlo un dirigente bianconero con il quale il Fideo ha scambiato le prime parole da, ormai, giocatore della Juventus: “Tutto bene durante il viaggio rapido”. Dopo il breve scambio di battute, l’esterno argentino si è apprestato ad uscire dall’Aeroporto di Torino in direzione dell’hotel in cui passerà la notte prima di iniziare ufficialmente la sua avventura in bianconero.

Foto: Screen video