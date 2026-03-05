Di Maria: “L’Atletico Madrid è strano, soffocano i giocatori. Mi insultano per il mio modo di giocare, ma sono lo stesso”

05/03/2026 | 14:30:39

Intervistato da Radio La Red, Angel Di Maria ha parlato della sua esperienza al Rosario Central e non solo: “Qui si coglie tutto, il bello e il brutto. La gente mi insulta e dice ogni sorta di cose sui rigori o sui falli, ma io sono sempre stato lo stesso. La mia caratteristica era quella di affrontare i difensori, cercare falli o fare ciò che era meglio per la mia squadra, non è qualcosa che faccio oggi o che ho iniziato a fare da quando sono tornato al calcio. Continueranno a insultarmi, a urlarmi contro e a dirmi ogni sorta di cose per quello che faccio in campo. L’Atlético è un po’ strano. Quando le cose vanno bene, vanno bene. Poi, da un momento all’altro, penso che soffochino i giocatori”.

Foto: Instagram Di Maria