Di Maria: “Felice per la tripletta e la vittoria. Infortuni? Sono arrivate anche delle critiche”

Gli infortuni? “Sono arrivate anche delle critiche. Sapevo che avrei potuto dare di più. Ho messo del tempo a ritrovare la forma, in un mese due ricadute e a livello mentale non è stato facile. Ma sono contento di essere qui. Questo risultato è molto importante. Dopo il pareggio all’andata col Nantes, abbiamo fatto una buona partita a La Spezia, poi siamo arrivati qui con uno stadio tutto per loro e abbiamo fatto un’ottima partita ottenendo quello che volevamo”.