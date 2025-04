Di Maria e Paredes si difendono: “Mai fatte scommesse su siti illegali”

Arriva un doppio post sui social, di due campioni del Mondo con l’Argentina, accusati di giocare scommesse su siti illegali.

Angel Di Maria e Leandro Paredes si smarcano dalle presunte accuse di un suo coinvolgimento nel nuovo filone del caso scommesse. Tramite il suo account Instagram, il Fideo ex Juventus e oggi al Benfica ha preso posizione sulla vicenda: “Prima delle versioni giornalistiche, voglio chiarire che mai ho fatto scommesse illegali di alcun tipo”.

Gli fa eco anche Paredes: “Prima delle versioni dei giornali, voglio chiarire che non ho mai fatto e non sono coinvolto in alcun tipo di scommesse illegali”.

Foto: Instagram Di Maria