Di Maria è arrivato a Torino: domani le visite con la Juve. Il video

Tutto si sta concretizzando, il sogno dei tifosi bianconeri è diventato realtà: Angel Di Maria è atterrato alle 22.39 a Torino. Uno sbarco tanto atteso dell’esterno argentino svincolato dal Psg. Grande colpo per Massimiliano Allegri che può festeggiare sapendo di poter puntare sul tridente composto da El Fideo, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Domani inizierà la sua nuova avventura in maglia bianconera: prima le visite mediche e, subito, dopo la firma sul contratto per sancire ufficialmente il legame con il club del presidente Andrea Agnelli.

Foto: Twitter Argentina