Di Maria: “Amo tutto di Parigi, vorrei vincere la Champions qui. Messi? Averlo come compagno sarebbe meraviglioso”

Intervistato da BeIn Sports, Angel Di Maria ha parlato della sua avventura in Francia, al Psg, e della possibilità di avere Messi come compagno, ma parte dal furto subìto alcuni giorni fa in casa: “Mia moglie? Sta migliorando. È stata un po ‘dolorante per alcuni giorni. Ma è normale, non è facile. Però sono felice qui. La cosa più importante è che la mia famiglia si senta bene. Amo tutto di Parigi. La città è incredibile. Ovunque guardi è bellissima. L’ho sentito già nel momento in cui sono arrivato, da come mi salutavano le persone. Il mio sogno però è vincere la Champions League con il Paris Saint Germain. Quando vedo Neymar o Messi, capisco che la forza è nelle gambe e nella testa. Averlo come compagno di squadra sarebbe meraviglioso. Ma è un giocatore del Barcellona, ​​ha un contratto. Poi vedremo. Parlo molto con lui e gli dico sempre che l’importante è la sua felicità. E quella di la sua famiglia. È difficile dire altro“.

Foto: Twitter personale