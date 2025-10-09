Di Marco: “Siamo l’Italia e dobbiamo qualificarci al Mondiale”

09/10/2025 | 17:55:08

L’esterno dell’Inter e della Nazionale italiana, Federico Di Marco, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole:

“Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Tra Norvegia e Israele, nel calcio, non si sa mai cosa può succedere, quindi dobbiamo essere pronti. Siamo l’Italia e dobbiamo qualificarci al Mondiale, in qualsiasi modo. Gattuso? È una persona schietta, che ti trasmette il senso di appartenenza a una maglia importante come quella della Nazionale. Ci aiuta sotto tutti i punti di vista, sia a livello personale che professionale”.

Foto: Instagram Di Marco