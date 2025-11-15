Di Marco: “Rappresentare la Nazionale in un Mondiale è una cosa bellissima, abbiamo l’obbligo di qualificarci. Abbiamo iniziato un nuovo percorso col mister”

15/11/2025 | 16:16:27

Il terzino sinistro dell’Inter e della Nazionale italiana, Federico Di Marco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Norvegia. Queste le sue parole:

“Rappresentare la Nazionale in un Mondiale è una cosa bellissima, abbiamo l’obbligo di qualificarci. Affronteremo una nazionale forte, l’abbiamo già visto. Ma noi non siamo quelli dell’andata, quella di Oslo è stata una partita brutta. Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva. Abbiamo iniziato un nuovo percorso col mister, stiamo lavorando bene e stiamo bene insieme. La cura dei dettagli in così poco tempo è la cosa più importante. Il gruppo fa tanto e una Nazionale come l’Italia quando è stata gruppo ha sempre detto la sua, sia agli Europei che al Mondiale. Se è un impresa possibile? Parliamoci chiaro, penso che sia difficilissimo. Anzi, impossibile. Al di là del 9-0 è l’ultima gara prima dei playoff di marzo, dobbiamo provare le ultime cose e poi vincere aiuta a vincere. Oslo? E’ andato tutto storto, abbiamo preso un 3-0 secco. Dispiace perché è stata la prima del girone e ci ha condannato anche se dopo le abbiamo vinte tutte. La Norvegia è una squadra forte, l’Italia però deve qualificarsi a questo Mondiale per ciò che ha dimostrato e fatto vedere in questo girone”.

Foto: Instagram Di Marco