Di Lorenzo: “Un onore essere stato allenato da Conte. Non sta a me fare annunci”

24/05/2026 | 20:29:18

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la gara contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “È bello sentire il calore del nostro pubblico, ci sono sempre stati e li vogliamo ringraziare. Non devo annunciare niente io. Sicuramente in questi due anni ci ha dato tantissimo. Chi, come me, c’è da più anni, ricorda cosa ha passato tre anni fa: solo lui poteva far tornare il Napoli a competere. Penso che in questo sia uno dei migliori, ci ha riportato subito a livello altissimo. Abbiamo fatto un percorso bello, anch’io sono stato orgoglioso di essere stato allenato dal mister”.

La cosa più bella che vi ha detto Conte in questo anno? “Tante cose. È un allenatore che ti spinge a dare il massimo in allenamento, ogni giorno: con lui migliori, sotto tanti aspetti, sia tecnici che caratteriali, di personalità. Non sta a me descrivere chi è Antonio Conte: parla la sua carriera”.

Foto: sito Napoli