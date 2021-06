Roberto Mancini punta su Giovanni Di Lorenzo. Il ct ha provato lui oggi in allenamento da titolare e non Toloi. Era infatti tra loro due il ballottaggio per sostituire l’acciaccato Florenzi. Il terzino destro del Napoli supera così il difensore dell’Atalanta in una formazione che dovrebbe essere confermata quella di venerdì scorso contro la Turchia.

Foto: Twitter Napoli