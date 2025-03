Di Lorenzo: “Su di me era rigore. Il 2-0? A questi livelli non puoi fare errori del genere”

Giovanni Di Lorenzo, esterno della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo la sfida contro la Germania: “Il rigore? Dal campo mi sembrava fallo, mi è entrato da dietro: per me era una dinamica da calcio di rigore. Nel primo tempo non siamo scesi in campo, dobbiamo analizzare ciò che è successo”.

La disattenzione del secondo gol ha sorpreso tutti: “Abbiamo preso dei gol che a questi livelli non puoi prendere. La reazione è arrivata quando non avevamo nulla da perdere. Vedremo con il mister cosa fare: se la squadra ha il giusto piglio, può fare bene”.

Ora l’attenzione sarà alle Qualificazioni dei Mondiali.

“A giugno ci aspettano incontri particolari. Se la squadra c’è, può giocarsela con chiunque. Dispiace essere usciti così, ci prepareremo al meglio”.

Foto: sito FIGC