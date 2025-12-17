Di Lorenzo: “Siamo consapevoli della nostra forza. Il Milan è forte ma vogliamo arrivare in finale”

17/12/2025 | 15:45:58

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato insieme a mister Conte alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan.

Queste le sue parole: “Arriviamo bene, anche se nell’ultima partita abbiamo perso. Ma questa è un’altra competizione. Ce la giocheremo a viso aperto. La squadra sta bene”.

Il Milan ha più energie di voi non giocando le coppe? “I rigori sono una lotteria. Noi vogliamo andare in finale nei regolamentari. L’obiettivo è quello. Il Milan è una squadra forte, con grandi giocatori e pensiamo a fare al meglio”.

Ti sei adattato a tutti i ruoli. Come si gestisce mentalmente e fisicamente questo impegno? “Siamo professionisti e siamo abituati a giocare sempre. Per quanto mi riguarda, punto ad allenarmi sempre al massimo e di fare il mio meglio. A livello mentale è dispendioso, ma giocare questo tipo di partite ti porta a bruciare tante energie mentali”.

Dove ti senti più a tuo agio in campo e dal punto di vista emotivo come si gestisce il momento? “Io gioco dove dice il mister e sono a disposizione della squadra. Per quanto riguarda la preparazione alla gara, ribadisco che siamo pronti. La squadra ha voglia di giocarsi questo trofeo al massimo delle sue possibilità”.

Foto: sito Napoli