Di Lorenzo: “Siamo amareggiati, ma anche fiduciosi per il ritorno. La strada è giusta”

Il difensore dell’Italia Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Rai Sport, dopo il match di Nations League perso per 1-2 contro la Germania: “Queste partite si giocano sui dettagli e in questo sono stati più bravi. Dispiace, la squadra ha fatto un’ottima partita. Si gioca su 2 gare, andremo là per cercare di vincerla”.

Sulla ripresa: “Nel secondo tempo è entrata una punta molto strutturata. Nel primo tempo abbiamo difeso bene, nell’episodio del gol abbiamo perso l’avversario. Il bicchiere però è mezzo pieno, la squadra c’è e siamo fiduciosi per il ritorno”.

Sui gol subiti: “Non lo deve diventare, ha ragione il mister. Abbiamo provato a difendere in modo diverso, ma non è cambiato niente. Dovremo essere bravi a difendere meglio e poi anche ad attaccare meglio nelle prossime partite”.

Sugli inserimenti di Goretzka: “Cercavano di svuotare in mezzo per avere questi inserimenti. Ci vuole più attenzione da parte di tutti, analizzeremo in questi due giorni in vista del ritorno”.

Infine sul ritorno: “Nelle ultime partite abbiamo affrontato anche la Francia e retto il confronto. La strada è quella giusta, l’importante è cercare di fare la partita. Stasera siamo amareggiati, ma anche fiduciosi per il ritorno”.

Foto: Instagram Di Lorenzo