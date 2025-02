Di Lorenzo: “Scudetto? Non ne parlavamo neanche quando lo abbiamo vinto”

Al termine del match pareggiato in casa con l’Udinese, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa: “La cosa più difficile è gestire i momenti di difficoltà, cosa non bisogna fare adesso? C’è grande delusione per questo pareggio, dispiace perché viene dopo un altro pari all’ultimo secondo. Sono due piccoli stop in questo campionato strepitoso ma non cambia niente. Dobbiamo dare il massimo fino alla fine”.

Poi ha proseguito: “La fase difensiva comprende tutta la squadra. Abbiamo sofferto le loro ripartenze, sono una squadra fisica. Dobbiamo essere più bravi a gestire il pallone ed essere meno frenetici”. Su Thauvin: “E’ un grande giocatore e ha grandi qualità. Tante volte sono ripartiti in maniera importanti per nostri errori. E’ accaduto per demerito nostro, dobbiamo essere più calmi e non farci prendere dalla frenesia”.

Sulla stanchezza: “Abbiamo affrontato una squadra forte fisicamente, che gioca ad alta intensità. E’ stata una gara tosta, non so se dipende da un calo fisico. Si parla molte volte del fisico quando non siamo molto puliti sull’aspetto tecnico”.

Infine: “Se parliamo dello Scudetto? Non ne parliamo tanto, perché il campionato è ancora lungo. Non ne parlavamo due anni fa che avevamo tanti punti di vantaggio e non lo facciamo ora che stiamo tutte attaccate. Pensiamo partita per partita e vedremo alla fine dove arriveremo”.

Foto: Instagram Napoli