Di Lorenzo: “Qualificazione ancora aperta, oggi non siamo stati brillanti”

11/12/2025 | 00:05:39

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la sconfitta per 2-0 in Champions League contro il Benfica: “Ci sarà tempo per analizzarla con il mister. Sicuramente ci dispiace perché volevamo fare un altro tipo di partita. Stasera forse ci è mancata un po’ di energia che abbiamo avuto nelle ultime partite. Dispiace ma dobbiamo subito guardarci avanti, perché dobbiamo raccogliere dei punti per qualificarci. Abbiamo fatto quattro-cinque partite molto intense, forse oggi siamo arrivati non brillanti. Ma di sicuro non è solo questo, analizzeremo la partita con il mister per cercare di migliorare sugli errori. Ci sono ancora due partite. La classifica la guarderemo all’ultimo, ci sono ancora sei punti a disposizione ed è tutto aperto”.

Foto: Instagram Napoli