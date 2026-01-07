Di Lorenzo: “Ogni punto può pesare. Importante non averla persa”

07/01/2026 | 21:08:16

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 interno contro il Verona.

Queste le sue parole: “Abbiamo rimontato due gol, ma il risultato non ci soddisfa in quanto volevamo vincere. Dobbiamo pensare subito alla prossima partita. Ho fatto un bel gol e ne sono contento, ma ci spiace per non aver centrato la vittoria davanti ai nostri tifosi. Il risultato non ci soddisfa. Siamo tutti vicini nelle prime posizioni, per cui ogni punto è importante. Meglio fare punti che perdere, quello senza dubbio. Ora ci attende un bello scontro diretto contro l’Inter, a Milano”.

Foto: sito Napoli