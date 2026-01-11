Di Lorenzo: “Non commento l’operato dell’arbitro, noi vogliamo migliorarci. Felici per il pareggio”

11/01/2026 | 23:13:36

Di Lorenzo ha parlato in conferenza dopo Inter-Napoli: “Non commento l’operato dell’arbitro. La squadra è rimasta in partita e poi è stata premiata con il pari, poi abbiamo anche cercato di vincerla. L’obiettivo è quello di migliorarci. In Champions dobbiamo fare più punti possibili. In campionato dobbiamo stare attaccati. Abbiamo fatto una partita solida e siamo rimasti concentrati. Siamo contenti per questo pareggio perchè è arrivato dopo due volte in cui siamo andati in svantaggio”.

Foto: Instagram Napoli