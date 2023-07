Di Lorenzo-Napoli, il capitano che merita un premio

Giovanni Di Lorenzo ha dimostrato di essere un grande capitano all’altezza del Napoli. Il capitano dello scudetto e basterebbe questo per rendere completamente l’idea. Adesso si tratta solo di aspettare un passaggio annunciato, ovvero il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026. Una svolta scandita da tempo, una vecchia promessa che sarà mantenuta, quasi sicuramente prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Base superiore ai tre milioni a stagione più bonus, Di Lorenzo è pronto per un’altra grande stagione e merita un premio.

Foto: Instagram Di Lorenzo