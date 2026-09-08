Di Lorenzo: “L’Arsenal arriva nel momento giusto. Allegri ci chiede di essere aggressivi”

08/09/2026 | 17:13:51

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’Arsenal: “Questa partita arriva nel momento giusto, dopo una sconfitta è bene rigiocare subito e poi è una partita importante. Vogliamo partire bene in Champions, siamo pronti per fare una bella partita, in settimana abbiamo analizzato gli errori di questa settimana. Cosa ci chiede Allegri? Di essere più aggressivi, di coprire più palla quando è degli avversari. Nelle prime partite la gamba non è al top e lavoriamo anche su questo aspetto per migliorare. Dobbiamo far fatica e cercare di difendere tutti insieme per gestire anche meglio i momenti della partita e capire meglio quello che accade. Dobbiamo anche imparare a difenderci col pallone. Affrontiamo una squadra forte, sarà una sfida importante e stimolante per vedere il nostro livello in una competizione importante dove vogliamo far meglio dello scorso anno. Proviamo alternative in settimana perché ormai le partite si dividono in più fasi e bisogna saper far più cose. E per il mio ruolo è indifferente”.

Foto: x Napoli