Di Lorenzo: “Lang? Da domani darà il suo contributo. E’ un momento che ci gira così, volteremo pagina”

09/09/2026 | 23:30:39

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Prime Video: “Il passato è passato, questa è una sconfitta che fa male. Loro hanno tenuto il pallino del gioco ma noi ci siamo difesi bene e abbiamo avuto le nostre occasioni. C’è da essere contenti della prestazione, ma del risultato ovviamente no. Dalla prossima partita vogliamo tornare a vincere. Non so cosa sta mancando, stiamo lavorando duro in settimana. In questo momento gira così, però lo spirito stasera è stato quello giusto e chi è entrato ci ha dato una mano. Dobbiamo analizzare gli errori, lo faremo col mister. Battibecco in campo? Vuol dire che siamo vivi, un attimo di nervosismo in partita può succedere: è stato solo un movimento che non ci siamo capiti. Dispiace per il risultato, adesso vedremo gli aspetti dai quali ripartire per migliorare. Da domani si volta pagina, è nel gruppo e lavora con noi. Dalla prossima partita darà il suo contributo”.

Foto: Instagram Napoli