Di Lorenzo: “La Champions ci era mancata, felici di essere tornati”

18/09/2025 | 14:09:58

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si è espresso a poche ore dal match contro il Manchester City davanti ai microfoni di Sky Sport. Queste sono state le sue parole:

“La Champions ci era mancata, siamo felici di tornare a giocarla. Il City è fortissimo, ma questa gara ci servirà anche per misurare il nostro livello. Donnarumma? Sì, ci siamo sentiti in questi giorni e abbiamo scherzato sulla partita anche durante il ritiro.”

Le parole su Haaland:

“Sappiamo quanto sia devastante: in difesa servirà una prestazione di altissimo livello per contenerlo. Ma dovremo essere bravi anche in attacco, cercando di sfruttare i pochi punti deboli che hanno.”

Foto: Instagram Napoli