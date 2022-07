Di Lorenzo: “Io prossimo capitano? Per ora è Koulibaly e spero che sia lui per molto”

Nel corso della serata evento nel ritiro del Napoli, insieme a Luciano Spalletti, ha parlato anche Di Lorenzo.

Queste le sue parole: “Io prossimo capitano? Per ora è Koulibaly, poi vedremo cosa succederà. Saranno il mister e lo spogliatoio a decidere. Mi auguro che possa esserlo ancora a lungo Kalidou”.

A chi ti ispiri? “Per me sono i migliori adesso Cancelo e Alexander Arnold, cerco di prendere spunto da loro e migliorare”.

Sul gruppo: “L’entusiasmo c’è di ripartire con la Champions. Dobbiamo affrontare questa stagione cercando di migliorare e fare il meglio possibile. Siamo pronti, siamo carichi per questa nuova stagione”.

Giocatore che più lo ha messo in difficoltà in stagione: “Sicuramente Leao ha fatto un campionato strepitoso e in quella partita mi ha fatto un po’ sudare”.

Come ti trovi a Napoli: “Mi trovo benissimo con la mia famiglia, è una città bellissima ed è bello viverci”.

Foto: twitter Napoli