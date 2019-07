Di Lorenzo: “Essere allenato da Ancelotti è incredibile”

Il neo terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato dell’inizio della sua avventura con i partenopei ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di essere in questa grande squadra. Stiamo lavorando bene per preparare al meglio la prossima stagione. E’ una bella sfida, darò tutto me stesso. Io e Ancelotti ci stiamo conoscendo meglio, essere allenato da lui è una cosa incredibile. Cercherò di seguire i suoi consigli e quelli di tutto lo staff. La speranza di tutti noi è quella di vincere qualcosa, la società sta costruendo una squadra importante”.

Foto: twitter ufficiale Napoli