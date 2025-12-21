Di Lorenzo: “Il pensiero di quella sconfitta a Bologna c’è ancora. Eguagliare Maradona? Sarebbe fantastico”

21/12/2025 | 12:30:37

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a La Gezzetta dello Sport. alla vigilia della sfida contro il Napoli in Supercoppa.

Queste le sue parole: “Chi è stato l’unico capitano a vincere due Scudetti e una Supercoppa col Napoli? Maradona. Ma lui è inarrivabile in tutto. Però il pensiero di riuscire anche io ad aggiungere una Supercoppa dopo due scudetti e la Coppa Italia ce l’ho. È una cosa che sento forte addosso. E spero di riuscirci. Vincere resta un’emozione incredibile, farlo da capitano ancora di più”.

Che Bologna si aspetta? “Affronteremo una squadra in salute, che ha entusiasmo. Che vuole continuare a fare la storia della società dopo aver vinto la Coppa Italia. Sarà una partita difficile, ma cercheremo di vincere questo trofeo”.

Può essere anche una rivincita del ko al Dall’Ara di qualche settimana fa? “Sì, come lo è stato con il Milan che ci aveva battuto. Il Bologna ci ha fatto passare un periodo particolare dopo quella sconfitta. Ce la ricordiamo bene quella partita, il pensiero è ancora vivo. Ma sarà una gara diversa, con un trofeo in palio. Puntiamo ad alzare la Supercoppa, per noi e per i tifosi, per aggiungere un’altra vittoria importante al nostro percorso”.

Foto: Instagram personale