Di Lorenzo: “Il Napoli è carico, vogliamo la qualificazione. Anfield? Un sogno che si avvera”

Giovanni Di Lorenzo, laterale del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni: “Dal Matera ad Anfield? Ripensando a qualche anno fa, ritrovarmi qui è qualcosa di bello. È stato un percorso lungo, difficile, adesso sto raccogliendo i frutti dei tanti sacrifici che ho fatto. Essere qui, in questo stadio, in questa competizione, è qualcosa di magico. È il raggiungimento di un sogno che avevo da bambino. La sto vivendo in maniera serena, tranquilla, sono contento di quello che ho fatto ma c’è ancora tanto da fare. Momento difficile? Siamo carichi e concentrati. In campionato non stiamo raccogliendo tanti punti, ma in Champions League abbiamo fatto un bel percorso. Vogliamo avvicinarci alla qualificazione, siamo pronti”, ha chiuso Di Lorenzo.

Foto: Twitter ufficiale Napoli