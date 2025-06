Di Lorenzo: “Ho un problema che mi porto dietro, ma venerdì ci sarò. Non possiamo mancare i Mondiali”

03/06/2025 | 14:00:02

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia: “Ho un problemino che mi porto dietro da un mesetto, oggi penso di fare ancora qualcosa a parte ma per venerdì sarò a disposizione. Tutto sotto controllo. Il Mondiale? Io voglio giocarlo, voglio farlo. Mi manca come competizione, vale per me e per altri miei compagni. Il mister ci ha detto che tanti bimbi di dieci anni non hanno ancora visto l’Italia in un Mondiale e questo ci deve toccare”. Sulla Norvegia: “La strategia sarà quella di difendere da squadra contro Haaland, Sorloth e Odegaard. La stiamo preparando al meglio, l’obiettivo è tenere il pallone il più possibile grazie alla nostra qualità in mezzo al campo. Così vogliamo limitare le loro caratteristiche ed evidenziare le nostre”.

FOTO: Instagram Di Lorenzo