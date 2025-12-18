Di Lorenzo: “Grande partita sul piano dello spirito. Vogliamo portare a casa il trofeo”

18/12/2025 | 23:58:31

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro il Milan in Supercoppa Italiana.

Queste le sue parole: “Al di là di qualche battuta d’arresto, il Napoli c’è stato anche quest’anno. Stasera grande partita, proprio sul piano dello spirito. Siamo contenti, adesso vedremo chi affronteremo in finale: sono due grandi squadre, speriamo di vincere e portare a casa il trofeo”.

Dietro un ritrovato equilibrio? “Stasera ottima partita, quando c’era da difendere bene l’abbiamo fatto, così come quando dovevamo essere aggressivi”.

Foto: sito Napoli