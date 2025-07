Di Lorenzo: “Giocheremo con lo scudetto sul petto. Vogliamo difenderlo, daremo tutto”

27/07/2025 | 23:50:20

Intervenuto su CRC, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato della lotta al vertice in vista della prossima stagione: “Giocheremo con lo scudetto sul petto e l’obiettivo sarà quello di difenderlo, ovviamente non sarà semplice perché ci attende un campionato complesso. L’obiettivo è fare bene, provare a crescere come singoli e come squadra. Champions League? Dopo un anno di stop ritorniamo con questo nuovo format diverso: sarà interessante capire come si svolgerà”.

Foto: X Napoli