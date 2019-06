Di Lorenzo: “Felice di questa nuova avventura in un club prestigioso”

“Sono felice di questa mia nuova avventura in un club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro”. Queste le dichiarazioni del nuovo acquisto del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, pubblicate qualche istante fa sul sito ufficiale del club partenopeo. Il terzino classe 1993 arriva in Campania dopo l’ottima stagione disputata tra le fila dell’Empoli.