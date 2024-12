Di Lorenzo: “Felice per Raspadori. Obiettivi? Riportare il Napoli dove merita”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Venezia.

Queste le sue parole: “Sentiamo il calore del pubblico, i tifosi sono incredibili. L’atmosfera è sempre elettrizzante e dobbiamo cavalcare l’entusiasmo”.

Sulla posizione in relazione allo scorso anno: “Quello che c’è stato ormai è passato. Chiudere in avanti è sicuramente bello, ma non abbiamo fatto ancora nulla: guardare la classifica, ora, è inutile”.

Un commento sulla gara di Raspadori: “Sono davvero contento per lui. Il lavoro settimanale è sempre continuo e costante. Chi non gioca comunque fa tanto e fa vedere sempre il supporto ogni volta che si entra in campo. Stiamo spingendo per riportare il Napoli in alto, dove compete”.

Foto: sito Napoli