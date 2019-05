Di Lorenzo è a Villa Stuart per le visite: primo giorno di Napoli

Giovanni Di Lorenzo è arrivato a Villa Stuart per le visite con il Napoli. E’ lui il primo acquisto azzurro 2019-2020 dopo tanti – troppi – nomi fatti, presunti blitz in città, eccetera. Operazione leggermente inferiore ai 10 milioni, l’Empoli aveva dato una parola al Napoli che – come anticipato – aveva chiuso l’operazione lunedì e quel giorno aveva programmato le visite proprio per oggi. Di Lorenzo firmerà un quinquennale.

Foto: sito ufficiale Empoli