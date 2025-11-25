Di Lorenzo: “Dovevamo parlarci, ci siamo ritrovati. Con Conte mai stati distanti”

25/11/2025 | 23:29:56

Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport dopo la sfida contro il Qarabag: “C’era da dare segnali, soprattutto a noi stessi. Sono state settimane complicate, ma abbiamo dato due risposte importanti. Ci tenevamo a tornare alla vittoria in Champions, per fare punti e perché oggi era l’anniversario della morte di Maradona. Bella serata, siamo contenti. In questi giorni si percepiva già un aria diversa e poi lo si vede in campo. Ci siamo parlati, dovevamo ritrovarci perché nelle ultime settimane non siamo stati nel nostro livello migliore. Se alla base non c’è un gruppo unito, poi non ne esci dai momenti difficili. Quando uno si viene incontro, le parti sono distanti e non è mai stato così. Dovevamo ritrovarci, l’abbiamo fatto e siamo contenti”.

Foto: Instagram Napoli