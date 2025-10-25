Di Lorenzo: “Dobbiamo ritrovare lo spirito che ci ha contraddistinto l’anno scorso”

25/10/2025 | 17:27:49

Il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla partita contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Bisogna trovare la giusta chiave, le grandi squadra cadono ma devono sapere come rialzarsi. Vogliamo rialzarci e fare una grande partita contro una squadra molto forte. Chi è da più tempo qua deve trascinare anche gli altri, dobbiamo ritrovare lo spirito che ci ha contraddistinto l’anno scorso e che non c’è stato a Eindhoven”.

Foto: Instagram Napoli