Di Lorenzo: “Dispiace per questo pareggio ma contro l’Irlanda faremo una grande partita”

Giovanni Di Lorenzo, autore del gol azzurro contro la Svizzera, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Siamo entrati un po’ contratti in campo e abbiamo preso qualche contropiede di troppo. Una volta sistemati questi problemi abbiamo fatto una buona partita. Dispiace per questo pareggio ma lunedì faremo una grande partita. Abbiamo una partita difficile in trasferta. Abbiamo questi due giorni per prepararla e dobbiamo portare a casa assolutamente la vittoria per raggiungere la qualificazione”.

FOTO: Instagram Di Lorenzo