Di Lorenzo: “Critiche? Speriamo di cancellarle già contro l’Inter. Ci faremo trovare pronti”

03/09/2026 | 18:08:56

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Kiss Kiss sul momento in casa azzurra.

Le sue parole: “Il giorno dell’annuncio è stato speciale, perché mi lego ancora di più a questa società, questa città, questa piazza e questa gente che mi ha voluto bene fin da subito. Napoli ha accolto me e la mia famiglia, il rinnovo lo desideravo fortemente e così anche la società. Ci abbiamo messo poco a raggiungere l’accordo, ci tengo a ringraziare il presidente, il direttore e il mio procuratore, che hanno lavorato per far sì che tutto questo diventasse realtà. Sono molto contento. Riguardandomi indietro e ripensando a qualche anno fa, direi a me stesso di non mollare perché sarebbero arrivati anni belli. Con questo voglio dire che i ragazzi devono sempre credere nei propri sogni, anche quando ci sono dei momenti di difficoltà come è capitato anche a me durante il mio percorso. Bisogna circondarsi di persone che ti vogliono bene veramente e ti supportano. Sono orgoglioso del percorso che ho fatto e dei passaggi che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui”.

Sabato il Napoli sarà impegnato a San Siro contro l’Inter: “Ci aspetta una partita importante contro una squadra forte, nel loro stadio. Dovremo essere preparati e capire fin da subito che partita ci aspetta”.

Il capitano ha poi mandato un messaggio chiaro sulle ambizioni del Napoli: “Stiamo lavorando bene in questi giorni e sono sicuro che arriveremo pronti per affrontare una squadra sicuramente forte, ma dove noi dobbiamo e vogliamo portare via punti. Le critiche? È così, si sa che il calcio è questo. Perdi una partita e tutti dicono che la squadra è vecchia e non riesce più a correre, poi magari vinci la prossima e tutti ti guardano in maniera positiva”.

Su McTominay ha detto. “È un ragazzo straordinario, quindi merita tutti questi riconoscimenti”, ha detto il capitano. Poi il pensiero all’assenza: “Ci mancherà perché è un giocatore importante per noi e lo aspettiamo a braccia aperte. Ci sarà qualcuno che darà tutto per cercare di sopperire a questa assenza”.

Tra i nuovi acquisti del Napoli c’è anche Costantino Favasuli: “Già in queste prime settimane ha dimostrato il perché il Napoli ha deciso di puntare su di lui. Ha fatto un campionato importante col Catanzaro, quindi si è meritato questa chiamata. È un ragazzo a posto, un ragazzo che ha qualità, un ragazzo italiano. Siamo veramente contenti del suo arrivo”.

Foto: Instagram Napoli