Di Lorenzo: “Conte allenatore forte. Futuro? Felici di averlo con noi”

30/04/2025 | 18:02:33

Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha commentato la stagione dei partenopei. E non sono mancate delle carezze al suo allenatore, Antonio Conte: “Fin dal primo giorno c’è stato un legame diretto, sincero e leale con lui. La base è la sincerità: Conte è un allenatore forte, conoscevo già le sue qualità da avversario e in questi mesi le ha confermate. Siamo felici di averlo con noi”. Di Lorenzo si è detto pronto anche a fronteggiare gli ostacoli che inevitabilmente capiteranno lungo il percorso del Napoli: “Le difficoltà ci saranno, come sempre, ma ciò che conta è il modo in cui reagiamo. Se il gruppo è sano, superare i limiti diventa più semplice”.

FOTO: Instagram Napoli