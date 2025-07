Di Lorenzo: “Colpito dall’umiltà di De Bruyne. Obiettivi? Non ci poniamo limiti”

20/07/2025 | 22:40:30

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato dal palco di Dimaro per un evento nel ritiro del Napoli.

Queste le sue parole: “Sicuramente è stata un’emozione incredibile alzare il secondo trofeo da capitano, anche se Maradona è irraggiungibile per tutti. Il merito è di tutti i compagni e della squadra che ha fatto un lavoro incredibile. Il prossimo obiettivo è puntare a far meglio dell’anno precedente, non ci poniamo limiti”.