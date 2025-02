Di Lorenzo: “Ci godiamo il primo posto, non siamo lì per caso”

A parlare dell’annata del Napoli, in un’intervista rilasciata a DAZN, è stato il capitano Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Fa piacere stare in alto, ce lo godiamo. Non siamo lì per caso, però il campionato è ancora lunghissimo. Sicuramente durante una stagione ci sono degli incastri che devono andare per il verso giusto e quella di due anni fa è stata una vittoria bella e importante per tutti. Quest’anno stiamo facendo qualcosa di straordinario, soprattutto se pensiamo a dove eravamo lo scorso anno. L’obiettivo è di tornare a giocare il prima possibile le competizioni europee. Qui a Napoli la passione c’è sempre stata e non mancherà mai. Conte? Il rapporto con il mister è ottimo, è entrato con determinazione e ci ha trasmesso tanta voglia. Sono convinto che seguendolo riusciremo a crescere sia come singoli che come gruppo”.

FOTO: Instagram Napoli