Di Lorenzo: “Ci è mancato il gol. I nuovi stanno rendendo bene, ora dobbiamo fare il massimo dei punti”

04/11/2025 | 22:11:58

Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio tra Napoli e Eintracht Francoforte: “Abbiamo fatto un’ottima gara. C’è mancato fare gol, essere più concreti, più precisi nell’ultimo passaggio, nella rifinitura. È stata una partita combattuta, sappiamo che sono una squadra fisica. Si sono difesi bene, hanno cercato di ripartire, però penso che abbiamo contenuto anche le loro ripartenze. Quindi dispiace solo non aver segnato e non aver vinto la partita, che sicuramente per quello che si è visto in campo, secondo me merita uno. Siamo una squadra che ha la capacità anche di leggere i momenti, perché abbiamo rischiato veramente poco, se non per due rimpalli. Su queste basi bisogna continuare a crescere anche sulle prestazioni dei nuovi, che oggi hanno dato un contributo importante. I nuovi stanno rendendo bene. C’è mancato l’ultimo passaggio, la rifinitura, e dispiace non aver portato a casa questa vittoria, perché la meritavamo davanti al nostro pubblico. Però abbiamo ancora tre partite, quindi dobbiamo cercare di fare il massimo dei punti e cercare di andare avanti”.

Foto: Instagram Napoli