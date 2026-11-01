Di Lorenzo: “Avevo un problema prima della partita, sono stato costretto a uscire. Dobbiamo alzare il livello”

01/11/2026 | 23:55:55

Le parole di Di Lorenzo a Dazn: “Avevo tante partite sulle gambe e non stavo benissimo già prima della partita. Sono stato costretto a uscire, ci tenevo a continuare. Abbiamo avuto un approccio positivo, poi nella ripresa non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello. Dispiace, partita importante per noi e siamo molto amareggiati. Spalletti? Mi ha chiesto come sta la famiglia. Con il mister mi lega un rapporto importante, abbiamo vissuto due anni incredibili e li ricordo con piacere. E’ sempre bello rivederlo. Tutti dobbiamo alzare il livello, me compreso che sono in squadra da più tempo. Stiamo cercando di lavorare e migliorare, i risultati ci vedono deficitari ma la squadra farà di tutto per migliorare”.

Foto: Instagram Napoli