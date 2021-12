Di Lorenzo: “Andremo a Milano per fare la partita e portare a casa una vittoria”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dopo il ko contro l’Empoli ed in vista del big match di domenica contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di TuttoNapoli.net: “Con l’Empoli ci tenevamo a riprendere il nostro percorso con una vittoria in casa, dispiace non aver concretizzato le palle gol che abbiamo avuto e aver subito questa rete di Cutrone venuta dal nulla. Ora dobbiamo rimetterci in carreggiata, ci aspetta una partita difficile col Milan e dobbiamo rispondere alle prestazioni delle ultime settimane. Ci hanno fatto piacere gli applausi ricevuti nonostante la sconfitta. E’ un momento particolare, ma chi scende in campo dà sempre il massimo. Ora i risultati non ci stanno premiando, ma il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e dobbiamo continuare su questa strada”.

Che partita farà il Napoli a Milano?

“Andremo per fare la nostra partita e provare a portare a casa la vittoria. Sarà un match difficile, ma lo stiamo preparando bene e cercheremo di mettere in campo tutta la nostra qualità per portarlo a casa”. Foto: Twitter Napoli