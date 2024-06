Di Lorenzo: “Abbiamo voglia di confrontarci con una big

Giovanni Di Lorenzo, terzino dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla discesa in campo stasera, per la sfida contro la Spagna: “E’ bello vedere questo affetto, fuori dall’hotel ci sono sempre tantissime persone che ci aspettano e che ci spingono a fare di più. Queste sono gare belle da giocare, non vediamo l’ora”

“Sappiamo che davanti abbiamo una grande squadra, ma abbiamo voglia di confrontarci con queste big. Dovremo aver il coraggio di giocare il pallone, però cercheremo di mettere in campo tutte le nostre qualità”.

“Tutte le gare sono difficili e lo stiamo vedendo in questo Europeo. Nella prima partita abbiamo dato prova di maturità, stasera il livello si alza ma come detto queste sono partite belle da giocare”.