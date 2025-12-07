Di Lorenzo: “Abbiamo risposto alla grande al periodo difficile. Fatta una bella partita”

07/12/2025 | 23:43:28

Di Lorenzo ha parlato a Dazn, le parole del difensore dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus: “Fa piacere, anche stasera abbiamo fatto una bella partita: intensa e con grande ritmo, come ci chiede il mister. Sono contento anche per Hojlund, che stasera ha segnato due gol ma ci dà una grandissima mano in tutte le partite. Nelle difficoltà viene fuori il gruppo, è stato un periodo difficile ma abbiamo risposto alla grande e siamo contenti”.

Foto: Instagram Napoli