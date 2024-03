Di Livio: “Ce l’ho con la Juventus, ha facilitato troppo il campionato dell’Inter. Pogba ingenuo: un giocatore di quel livello deve sapere cosa mangia o beve”

Angelo Di Livio, ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TvPlay commentando diversi argomenti caldi e di attualità tra cui quello relativo alla squalifica di Pogba a 4 anni per doping: “È stato ingenuo, un giocatore di quel livello deve sapere sempre cosa mangia o cosa beve. Premesso questo quattro anni di squalifica sono troppi, di fatto gli impediscono di continuare a giocare a calcio. La sanzione era inevitabile, ma quattro anni mi sembrano troppi. I giocatori devono dare il buon esempio, Pogba è un idolo anche dei bambini. Lo dico a malincuore, lui non ha dato il buon esempio e ha penalizzato anche la Juventus. Poteva fare la differenza e aiutare Allegri. Ricordiamo che la Juve ha perso anche Fagioli. Comunque secondo me è stato molto ingenuo. Bisogna stare attenti a tutto.“

Che cosa pensa della stagione della squadra di Allegri?

“Sono arrabbiato con la Juventus, ha facilitato troppo il campionato dell’Inter. Sapevo che i nerazzurri avrebbero vinto lo Scudetto, ma avrebbe comunque potuto dare fastidio ai nerazzurri. Così hanno dato strada libera alla squadra di Inzaghi. È un momento difficile per i bianconeri e domenica contro il Napoli sarà una partita molto difficile.”

