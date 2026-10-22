Di Gregorio: “Zero tiri in porta del Milan? Stasera ho sentito freddo”

22/10/2026 | 23:58:25

Le parole di Di Gregorio a Sky: “Se ho sentito freddo? Sì, stasera un po’ sì! Però devo ringraziare i miei compagni: la verità è che quando il portiere non prende gol, è sempre merito di un lavoro collettivo di tutta la squadra, quindi posso solo ringraziare loro. Giocavamo in casa stasera e sapevamo che era una partita importantissima, contro un avversario di altissimo livello. Conosciamo tutti il Milan, ma la nostra mentalità non cambia: volevamo affrontarla con le nostre idee e il nostro stile, essendo aggressivi a prescindere da come si fossero messi gli episodi”.

foto x bournemouth