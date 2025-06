Di Gregorio: “Tudor è chiaro su ciò che vuole. Il City ci dirà a che livello siamo”

23/06/2025 | 13:35:44

Di Gregorio ha parlato a Sport Mediaset del momento della Juventus al Mondiale per Club, parlando anche di Tudor: “Il mister è molto chiaro su cosa vuole, in campo di conseguenza trovi le giocate e le distanze. Credo che in queste due partite si sia visto. Senza nulla togliere alle prime due uscite, il City è una squadra di livello mondiale ed è fortissima. La conosciamo tutti. Sarà una partita che ci renderà felici, è bello giocare contro queste squadre per capire a che livello sei anche tu”.

Foto: Instagram Juventus